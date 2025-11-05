Μενίδι: Έκλεψαν τις βρύσες από δημοτικό σχολείο

Χωρίς νερό να πιούν τα παιδιά και οι δάσκαλοι έμειναν στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, όχι λόγω κάποιας διακοπής υδροδότησης, αλλά καθώς έκλεψαν τις βρύσες!
Σύμφωνα με την ΕΡΤ 6 βρύσες που είχαν τοποθετηθεί μόλις λίγες ημέρες πριν από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων στο δημοτικό σχολείο έκαναν φτερά.
Όπως είναι λογικό, η υπόθεση προκάλεσε αναστάτωση καθώς υπάρχουν και άλλα περιστατικά που τους έχουν οδηγήσει σε μια σειρά από αλλεπάλληλες εκκλήσεις τους για φύλακα και κάγκελα.
