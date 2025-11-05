Μενού

Μενίδι: Έκλεψαν τις βρύσες από δημοτικό σχολείο

Έξι καινούριες βρύσες έκαναν φτερά στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών.

βρύσες
Οι βρύσες του δημοτικού σχολείου | ERTnews
Χωρίς νερό να πιούν τα παιδιά και οι δάσκαλοι έμειναν στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, όχι λόγω κάποιας διακοπής υδροδότησης, αλλά καθώς έκλεψαν τις βρύσες!

Σύμφωνα με την ΕΡΤ 6 βρύσες που είχαν τοποθετηθεί μόλις λίγες ημέρες πριν από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων στο δημοτικό σχολείο έκαναν φτερά. 

Όπως είναι λογικό, η υπόθεση προκάλεσε αναστάτωση καθώς υπάρχουν και άλλα περιστατικά που τους έχουν οδηγήσει σε μια σειρά από αλλεπάλληλες εκκλήσεις τους για φύλακα και κάγκελα.

