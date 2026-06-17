«Μέρα αστάθειας» σήμερα σύμφωνα με τον Μαρουσάκη: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Αν και η ηλιοφάνεια ήταν αυτή που επικράτησε τις προηγούμενες μέρες, η Τετάρτη (17/6) αναμένεται να μπει με μπόρες και τοπικές βροχές, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του στο Open, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα καταγραφεί, όχι τόσο στην Αττική, όσο στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ήδη μάλιστα, στο κεντρικό της ηπειρωτικής χώρας, έχουν ξεκινήσει τοι βροχές, οι οποίες ωστόσο θα κορυφωθούν το μεσημέρι και θα αρχίζουν να υποχωρούν καθώς πλησιάζουμε προς το απόγευμα.

«Σήμερα θα είναι μέρα αστάθειας», δήλωσε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο, να συνοδευτούν τα φαινόμενα, από χαλαζοπτώσεις.

Η γενικότερη εικόνα δείχνει ότι η θερμοκρασία σήμερα, προς την δυτική και βόρεια Ελλάδα, θα κυμανθεί στους 32 βαθμούς κελσίου καθώς «έρχεται ψυχρή αέρια μάζα». Έτσι, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα συσσωρευτούν προς τα ανατολικά και νότια.

Καιρός: Πότε υποχωρεί η αστάθεια

Το σκηνικό «αστάθειας» φέρεται ότι θα αρχίσει να υποχωρεί κατά τις βραδινές ώρες. Αύριο Πέμπτη, πιο βελτιωμένες θα είναι οι καιρικές συνθήκες, παρά κάποιες εξαιρέσεις στα κεντρικά ανατολικά και νότια τμήματα.

Αναφορικά με τις εντάσεις των βοριάδων, ο μετεωρολόγος σημείωσε ότι, αύριο θα κυριαρχίσουν τα μελτέμια και θα διαρκέσουν μέχρι περίπου και τις αρχές της άλλης εβδομάδας, και ιδιαίτερα σε τμήματα της χώρας που βλέπουν προς τη θάλασσα του Αιγαίου.

Μάλιστα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, δήλωσε ότι λόγω των μελτεμιών, θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για φωτιές.