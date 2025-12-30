Το μεσημέρι της Κυριακής η κρίσιμη πανελλαδική των αγροτών: Πού σημειώνονται εκτροπές κυκλοφορίας

Το μεσημέρι της Κυριακής (04/12) και συγκεκριμένα στις 12, θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Την είδηση έκανε γωνστή, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κώστας Ρούζιος, από το διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων- Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων.

Στο μεταξύ, στην κυκλοφορία δόθηκε εκ νέου η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, μετά την απόφαση που έλαβαν αγρότες και κτηνοτρόφοι να άρουν προσωρινά τον αποκλεισμό του δρόμου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με την «Ολυμπία οδό», η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου, στην κατεύθυνση προς τον Πύργο.

Στο μεταξύ, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας μετέβησαν από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου στο κέντρο του Αγρινίου, όπου εκεί πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στα πολιτικά γραφεία των βουλευτών της ΝΔ.

Εκτροπές κυκλοφορίας

Από την αρχή των αγροτικών κινητοποιήσεων, η Ελληνική Αστυνομία έχει εφαρμόσει στοχευμένα κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας. Τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι προσωρινά και σχεδιασμένα ώστε να μειώνουν τους κινδύνους για τους οδηγούς και τους πολίτες κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ύπαρξη γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας.

Αναφορικά με το Κάστρο Βοιωτίας, σημείο για το οποίο χρήστες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρουν την ύπαρξη εκτροπών χωρίς παρουσία αγροτών ή γεωργικών ελκυστήρων, διευκρινίζεται ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν πραγματοποιείται στο ίδιο το σημείο του αγροτικού μπλόκου, αλλά περίπου οκτώ χιλιόμετρα νωρίτερα, και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, η κίνηση εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 (Α/Κ Μαρτίνου) έως τη χιλιομετρική θέση 114,815 (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενδέχεται να δημιουργεί στους διερχόμενους την εσφαλμένη εντύπωση πλήρους αποκλεισμού της οδού. Στην πραγματικότητα, όμως, αποσκοπεί στην αποφυγή εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς η διέλευση οχημάτων από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών διαμαρτυρόμενων και πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται επί του οδοστρώματος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις | ΕΡΤ

Πέραν της ανωτέρω ρύθμισης, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν και άλλες εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, ως εξής:

έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Η/Κ Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Α/Κ Κάστρου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις | ΕΡΤ

έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις | ΕΡΤ

Ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα σημεία της επικράτειας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις (αναλυτικά τα σημεία είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.