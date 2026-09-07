Μεσολόγγι: 15χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε συνομήλικο στο χέρι - Στον εισαγγελέα και οι γονείς

Ένα ακόμα περιστατικό ανήλικης «γκανγκστερικής» βίας καταγράφηκε στο Μεσολόγγι, όπου ένας 15χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι έναν συνομήλικό του, με τις αρχές να επεμβαίνουν.
Σύμφωνα με το Action24, ο 15χρονος, που συγκεκριμένα βλήθηκε κατά 14χρονου, κατηγορείται τώρα για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ και οι γονείς του κατηγορούνται για παραμέληση ανηλίκου.
Το συμβάν έλαβε χώρα χθες Κυριακή (6/9) τις βραδινές ώρες σε κεντρικό σημείο της Αιτωλικής πρωτεύουσας, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το θύμα τραυματίστηκε βαριά στο χέρι.
Η δικογραφίες τόσο για τον ανήλικο όσο και για τους γονείς έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες μένει να ρίξουν φως στα αίτια της επίθεσης.
- Τζανής Πολυκανδριώτης: «Στον σεισμό του '99 έμεινα 24 ώρες κάτω από τα χαλάσματα του σπιτιού μου»
- Ντόρα Μπακογιάννη: «Πήγα να πάθω εγκεφαλικό με το 44% του AFD»
- Το ματς Μητσοτάκη - Σαμαρά, η after συνέντευξη Τύπου του Τσίπρα και το παρεάκι που γράφει άσχημα
- Ο φονικός σεισμός της Αθήνας: Ένα ξεχασμένο ρήγμα, δύο δονήσεις και 15 δευτερόλεπτα τρόμου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.