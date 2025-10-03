Μεσολόγγι: Νεκρή 65χρονη - Βρέθηκε να επιπλέει σε αυλάκι

Μία γυναίκα 65 ετών εντοπίστηκε νεκρή, να επιπλέει σε αυλάκι αποστράγγισης στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, από συνεργεία που εργάζονταν για τον καθαρισμό των αυλάκων.
Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, που έφτασε άμεσα στο σημείο, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως η γυναίκα γλίστρησε κ έχασε την ζωή της από πνιγμό.
Όπως αναφέρει το aixmi-news.gr, η ίδια ζούσε μόνη της και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
- Στο Σύνταγμα ο Μπισμπίκης: Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο ηθοποιός
- Γιγάντιες σπηλιές με τόνους από «κρατικό» τυρί: Είναι πραγματικές και βρίσκονται στις ΗΠΑ
- Η Βουλή έγινε ρινγκ: «Θα σου σπάσω το κεφάλι», φέρεται να είπε η Ραλλία Χρηστίδου στον Μπάρκα
- Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: «Συμφωνία ως την Κυριακή αλλιώς θα ξεσπάσει κόλαση»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.