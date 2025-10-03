Μεσολόγγι: Νεκρή 65χρονη - Βρέθηκε να επιπλέει σε αυλάκι

Μία γυναίκα 65 ετών εντοπίστηκε νεκρή, να επιπλέει σε αυλάκι αποστράγγισης στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, από συνεργεία που εργάζονταν για τον καθαρισμό των αυλάκων.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, που έφτασε άμεσα στο σημείο, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως η γυναίκα γλίστρησε κ έχασε την ζωή της από πνιγμό.

Όπως αναφέρει το aixmi-news.gr, η ίδια ζούσε μόνη της και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.