Μενού

Μεσολόγγι: Νεκρή 65χρονη - Βρέθηκε να επιπλέει σε αυλάκι

Μία 65χρονη βρέθηκε νεκρή, να επιπλέει σε αυλάκι στο Μεσολόγγι.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. | Intime
  • Α-
  • Α+

Μία γυναίκα 65 ετών εντοπίστηκε νεκρή, να επιπλέει σε αυλάκι αποστράγγισης στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, από συνεργεία που εργάζονταν για τον καθαρισμό των αυλάκων.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, που έφτασε άμεσα στο σημείο, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως η γυναίκα γλίστρησε κ έχασε την ζωή της από πνιγμό.

Όπως αναφέρει το aixmi-news.gr, η ίδια ζούσε μόνη της και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ