Μεσσήνη: 65χρονος πυρπόλησε δύο περιπολικά έξω από το αστυνομικό τμήμα

Ένα σοβαρό και ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής στη Μεσσήνη, όταν ένας 65χρονος, γνωστός στις Αρχές για παλιότερες υποθέσεις εμπρησμών και άλλα συμβάντα, προκάλεσε φθορές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας εμφανίστηκε στο τμήμα εκφράζοντας παράπονα για τις δυσκολίες της ζωής του και φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Λίγο αργότερα, περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό – έχοντας μαζί του μπιτόνι βενζίνης – δύο περιπολικά, προκαλώντας φωτιά και σημαντικές φθορές.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα από τον αξιωματικό υπηρεσίας με τη χρήση πυροσβεστήρα, αποτρέποντας μεγαλύτερες ζημιές.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 65χρονο λίγα λεπτά αργότερα. Ο δράστης οδηγήθηκε στην Ασφάλεια και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.