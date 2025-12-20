Μεσσηνία: 40χρονος μαχαίρωσε 50χρονο για χρήματα - Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Μεσσηνία, στην περιοχή του Πολυλόφου, όταν 40χρονος υπήκοος Μπανγκλαντές τραυμάτισε με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα 50χρονο ομοεθνή του.

Αιτία του επεισοδίου φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο τραυματισμός, όπως φαίνεται, ήταν τελικά λιγότερο σοβαρός από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε και ο άνδρας αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Μεσσηνία: Συνελήφθη ο δράστης για το μαχαίρι

Ο 40χρονος δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας. Κατά τη σύλληψη βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι με λάμα μήκους 11 εκατοστών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί αλλοδαπών, καθώς διαπιστώθηκε ότι διέμενε παράνομα στη χώρα.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Καλαμάτας, ενώ την προανάκριση και την αστυνομική έρευνα διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

