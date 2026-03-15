Μεσσηνία: Θανατηφόρα παράσυρση πεζού στη Χώρα - Συνελήφθη 66χρονος οδηγός

Σοκ έχει προκαλέσει τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, (14/03) στη Χώρα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, με θύμα έναν 78χρονο πεζό που παρασύρθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, Ι.Χ. φορτηγό όχημα που οδηγούσε 66χρονος, κινούμενο με όπισθεν, παρέσυρε τον ηλικιωμένο άνδρα, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Ο 78χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε αρχικά από τον ίδιο τον οδηγό στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, ενώ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ηλικιωμένος δεν τα κατάφερε και απεβίωσε. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 66χρονου οδηγόυ του οχήματος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων.