Μεστά Χίου: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος απαντά μετά το εξοργιστικό βίντεο - «Ανεπιτυχής προσπάθεια σάτιρας»

Τον γύρο του διδικτύου έκανε το απαράδκετο βίντεο από το έθιμο του «Αγά», με τον πρώην διοικητή του Νοσοκομείου στη Χίο, και έναν πρώην γιατρό να λένε στο μεγάφωνο ότι «έπρεπε να πνιγούν όλοι οι μετανάστες» με φόντο την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο.

Αφού, ο πρώην δοικητής Αδαμάντιος Φύλλας ζήτησε ανεπίσημη συγγνώμη κατόπιν εορτής στα κοινωνικά δίκτυα, σήμερα (25/2) δημοσιεύτηκε και η επίσημη ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Μεστών.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: «Με αφορμή τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από αναφορές και περιστατικά κατά τη διάρκεια του εθίμου του «Αγά» την Καθαρά Δευτέρα, ο Σύλλογος μας επιθμεί να τοποθετηθεί με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα:

Το έθιμο του ''Αγά'' αποτελεί μια ιστορική παράδοση αιώνων στα Μεστά, με στόχο τη σάτιρα της εξουσίας. Η φύση του είναι διαχρονικά ανατρεπτική, όμως ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και την αξιοπρέπεια παραμένει για εμάς μια αδιαπραγμάτευτη αξία.

Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι οι αναφορές που ακούστηκαν σχετικά με την πρόσφατη τραγωδία του ναυαγίου αποτελούν μια ανεπιτυχή προσπάθεια σάτιρας, που φυσικά ξεπέρασε τα όρια, μη θέλοντας σαφώς να γίνει εκ προθέσεως.

Τέτοιου είδους σχόλια δε συνάδουν με το πνεύμα του Συλλόγου μας, ούτε εκφράζουν το αίσθημα των κατοίκων των Μεστών, οι οποίοι έχουν αποδείξει έμπρακτα την ανθρωπιά τους σε δύσκολες στιγμές.

Με την ίδια ειλικρίνεια, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η αντίδραση προς τη συμπολίτισσα μας, που εξέφρασε την αντίρρησή της ήταν ατυχής. Το χωριό μας φημίζεται για τη φιλοξενία και τον ποιτισμό του και είναι πάντα ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμαστην ένσταση είναι σεβαστά ειδικά όταν αισθάνονται κάποιοι ότι θίγονται ανθρώπινες αξίες.

Ως διοργανωτές αναλαμβάνουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον η σάτιρα θα παραμείνει εντός των ορίων του εθίμου, προστατεύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα της εκδήλωσης από ακρότητες που διχάζουν.

Ζητάμε συγγνώμη για τα σχόλια που προσέβαλαν την αθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς πάγια πρόθεση του Συλλόγου μας είναι ο σεβασμός προς όλους. Στόχος μας είναι τα Μεστά να παραμείνουν ένας τόπος όπου η παράδοση ενλώνει και δεν προκαλεί πόνο» αναφέρει η αναοίνωση χωρίς να αναφέρεται ανοιχτά η λέξη «πρόσφυγες».

Το εξοργιστικό βίντεο

Υπενθυμίζεται ότι, o «χιουμοριστικός» διάλογος, που ακούστηκε στα μεγάφωνα του γλεντιού, στο έθιμο του Αγά, ανάμεσα στους δύο γιατρούς ήταν ο εξής:

Αδαμάντιος Φύλλας: «Είναι υπεύθυνος για τους πνιγμένους 15 μετανάστες»

Χρήστος Τσιαχρής: «Και λίγοι ήταν»

Αδαμάντιος Φύλλας: «Έπρεπε να πνιγούν όλοι. Θα φύγει να πάει σε μεγάλο νοσοκομείο, δίπλα στον Άδωνι, για να μάθει και ο Άδωνις να πνίγει κόσμο».

Αμέσως μετά μια γυναίκα πήρε το λόγο στο μικρόφωνο και είπε το αυτονόητο: «Το ότι ο κύριος πριν έκατσε και είπε για το ότι δεκαπέντε πρόσφυγες ήταν λίγοι και έπρεπε να πνιγούν όλοι και δεν αντέδρασε κανείς μας και ήταν και χαβαλές, θα έπρεπε να είναι ντροπή. Και το να ανοίγουμε το στόμα μας και να λέμε δημόσια τέτοια πράγματα και να γελάμε κιόλας, και ο κύριος τώρα μάλλον θα νηστέψει και από αύριο και θα πάει και στην εκκλησία, είναι ντροπή», είπε και ακούστηκαν γιουχαρίσματα.

«Σήμερα κάνουμε ένα παλιό έθιμο και κάνουμε πλάκα, αν σας ενοχλεί μπορείτε να φύγετε και να μην ξανάρθετε εδώ», απάντησε θαμώνας και προς έκπληξη καταχειροκροτήθηκε από το πλήθος.

Το βίντεο: