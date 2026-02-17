Μεταφορά με mini bus νυχτερινών κέντρων και δωρεάν μέτρηση από τα ΚΤΕΟ για τους «κομμένους» στα αλκοτέστ

Μια νέα δράση έχει ξεκινήσει από τα μέλη του πανελλήνιου συνδέσμου ΚΤΕΟ από την Δευτέρα 16/2 και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 22/2 κατά την οποία στο τέλος του τεχνικού ελέγχου μοιράζονται στους οδηγούς δωρεάν αλκοτέστ., στο πλαίσιο της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

Η εκπομπή Newsroom βρέθηκε σε ΚΤΕΟ και ο ιδιοκτήτης του Βασίλης Παπαλεβιζόπουλος εξηγεί: «Προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτό το σκηνικό, γιατί είναι πάρα πολλά τα ατυχήματα.

Το αλκοόλ και η οδήγηση δε πάνε μαζί, οπότε στα πλαίσια και κάτω από την αιγίδα του υπουργείου Μεταφορών και του υπουργείου Προστασίας του πολίτη, συνδράμουμε και εμείς μαζί με τον πανελλήνιο σύνδεσμο».

Νέα μέτρα στα νυχτερινά μαγαζιά για τους οδηγούς

Την ίδια ώρα το σκηνικό αλλάζει και στα νυχτερινά κέντρα καθώς τα μπλόκα έχουν ενισχυθεί και οι πελάτες αποφεύγουν να οδηγήσουν εάν έχουν καταναλώσει αλκοόλ.

Ο Γιώργος Σαραφίδης μετρ νυχτερινού καταστήματος περιγράφει στο Newsroom τα τρία νέα μέτρα που έχει λάβει το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εργάζεται: «Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση όλου αυτού του κόσμου τις πρώτες πρωινές ώρες.

Εδώ λοιπόν ερχόμαστε εμείς σαν μαγαζί και σαν επιχείρηση και σε συνεννόηση με την εταιρεία η οποία έχει μισθώσει τον χώρο του πάρκινγκ, είμαστε ήδη σε επικοινωνία για να βάλουμε ένα σταθμό αλκοτέστ το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα σε αυτούς που νομίζουν ότι έχουν πιει ή θέλουν να εξακριβώσουν την ποσότητα αλκοόλ που έχουν στο αίμα τους, να κάνουν δωρεάν στον σταθμό αλκοτέστ.

Δίνουμε τη δυνατότητα αν κάποιος θέλει να αφήσει το αυτοκίνητο του, γιατί έχει πιει, στο χώρο του μαγαζιού χωρίς χρέωση. Να έρθει να το πάρει την άλλη μέρα και υπάρχει και η δυνατότητα για private transfer από το μαγαζί με ιδιωτικά αυτοκίνητα με ειδική άδεια, να τους πάρουν να τους πάνε σπίτια τους».