Αυτή είναι η νέα σειρά που θα πρωταγωνιστεί η Κλέλια Ανδριολάτου - Πότε θα τη δούμε και πού

Πολύς ντόρος έχει γίνει για τα μελλοντικά επαγγελματικά βήματα της Κλέλιας Ανδριολάτου μετά το τέλος του «Maestro». Μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες σε γνωστή ιστοσελίδα γράφτηκε ότι οι χρήστες του διαδικτύου προτιμούσαν την Κλέλια Ανδριολάτου για τον ρόλο της «Ελένης της Τροίας» στο «Odyssey» που ετοιμάζει ο Κρίστοφερ Νόλαν και επέλεξε τη μαύρη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Λουπίτα Νιόγκο. Επιλογή που προξένησε αντιδράσεις στην Τραμπική Αμερική.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ η Κλέλια Ανδριολάτου έχει ήδη «κλειδώσει» το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα. Έχει έρθει σε συμφωνία για τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε νέα σειρά του Alpha. Πρόκειται για δράμα με στοιχεία θρίλερ το οποίο έχει αυτή τη στιγμή τίτλο εργασίας «Το σώμα». Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν προσεχώς και η σειρά αναμένεται να προβληθεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Και στη διεθνή σκηνή η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η Κλέλια Ανδριολάτου θα έχει ωστόσο και διεθνή κινηματογραφική παρουσία: Πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκαν στην Αθήνα τα γυρίσματα της ταινίας μεγάλου μήκους BELLS σε σκηνοθεσία Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ. Η ταινία αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή του που γυρίζεται στην Ελλάδα, με ένα εντυπωσιακό καστ και Δ/ντή Φωτογραφίας τον διακεκριμένο Χρήστο Βουδούρη, γνωστό για τις συνεργασίες του με τον Γιώργο Λάνθιμο (Άλπεις) και τον Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ (Before Midnight) και παραγωγούς την Φαίη Πατσαλίδου και τον Θωμά Κίκη. Ο βραβευμένος Ελληνοαμερικανός επέλεξε να γυρίσει την ταινία σε φιλμ, σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπως η Ομόνοια, η Βικτώρια και το Μεταξουργείο. Πρόκειται για τη γειτονιά όπου έζησε η γιαγιά του, έναν τόπο μνήμης και επιστροφής.