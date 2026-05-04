Ο χρόνος έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ το Σάββατο, 9 Μαΐου. Αν μπορούμε να έχουμε μια ιδέα για την setlist, ίσως μια ματιά στην προηγούμενη συναυλία στις 6 Δεκεμβρίου 2025 στο Etihad Park στο Άμπου Ντάμπι θα βοηθήσει.

Από τον Μορικόνε στο «Enter Sandman»

Metallica | AP Photo

Είναι γνωστό πως η μεγαλύτερη metal μπάντα του πλανήτη λατρεύει να ανακατεύει την τράπουλα στις περιοδείες της. Όμως, ρίχνοντας μια προσεκτική ματιά στην αμέσως προηγούμενη εμφάνισή τους στο Άμπου Ντάμπι μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για τον κορμό του προγράμματος που θα φέρουν στο ΟΑΚΑ. Η αρχή έγινε με το «It's a Long Way to the Top» των AC/DC και εν συνεχεία ακολούθησε το «The Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορικόνε.

Διαβάστε ακόμη: Metallica στο ΟΑΚΑ: Τι δεν μπορείς να έχεις μαζί σου στη συναυλία

Οι Metallica δεν αφήνουν κανέναν παραπονεμένο όσον αφορά τους ύμνους που γιγάντωσαν τον μύθο τους. Το σετ αναμένεται να περιλαμβάνει τους απόλυτους «οδοστρωτήρες». Κοιτώντας το προηγούμενο live, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ακούσουμε τα «Master of Puppets», «Enter Sandman» και «Seek & Destroy». Αυτά τα κομμάτια αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε εμφάνισής τους και είναι αυτά που παραδοσιακά προκαλούν τον μεγαλύτερο χαμό στην αρένα.

Τι περιμένουμε να ακούσουμε στο ΟΑΚΑ

Οι Metallica το 1985

Οι Metallica έχουν το συνήθειο να κάνουν μικρές αλλαγές από βραδιά σε βραδιά. Με μια τόσο συμπαγή κλασική λίστα, πολλοί Έλληνες fans ελπίζουν ότι ίσως «στριμώξουν» στο πρόγραμμα της Αθήνας ένα «Fade to Black» για να τιμήσουν την τρέλα του ελληνικού κοινού που έχει να τους δει χρόνια. Στο τελευταίο τους live πάντως, το ξεκίνημα με το «Creeping Death» και το «For Whom the Bell Tolls» εγγυάται ότι το πρώτο mosh pit ανοίγει πριν καν ζεσταθούν τα ενισχυτικά. Σε κάθε περίπτωση, αν επιβεβαιωθεί αυτό το...spoiler, κανείς δεν θα φύγει παραπονεμένος σε μια βραδιά που προβλέπεται να είναι συγκλονιστική.