Metallica στο ΟΑΚΑ: Τι δεν μπορείς να έχεις μαζί σου στη συναυλία

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ έχει ξεκινήσει. Η αποστολή των εισιτηρίων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης (14/4), και μαζί με αυτά ανακοινώθηκαν και οι επίσημες οδηγίες για την ομαλή διεξαγωγή του live.

Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία στις πύλες εισόδου, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποια αντικείμενα απαγορεύονται αυστηρά από τη διοργάνωση.

Η πιο βασική οδηγία που αφορά τους περισσότερους είναι το μέγεθος της τσάντας: δεν επιτρέπονται τσάντες μεγαλύτερες από μέγεθος κόλλας Α4.

Για να είστε απολύτως σίγουροι και προετοιμασμένοι, ρίξτε μια ματιά στους παρακάτω κανόνες.

Λίστα απαγορευμένων αντικειμένων

Αναλυτικά, στον χώρο του ΟΑΚΑ δεν επιτρέπεται να έχετε μαζί σας τα εξής:

Μεγάλες τσάντες : Οποιαδήποτε τσάντα ή σακίδιο μεγαλύτερο από μέγεθος Α4.

: Οποιαδήποτε τσάντα ή σακίδιο μεγαλύτερο από μέγεθος Α4. Επικίνδυνα αντικείμενα : Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, σπρέι άμυνας και εύφλεκτα υλικά.

: Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, σπρέι άμυνας και εύφλεκτα υλικά. Εξοπλισμός εγγραφής : Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενους φακούς), καθώς και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης ή ηχογράφησης μίας χρήσης.

: Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενους φακούς), καθώς και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης ή ηχογράφησης μίας χρήσης. Drones κάθε τύπου.

κάθε τύπου. Ζώα : Με μοναδική εξαίρεση τα πιστοποιημένα ζώα υπηρεσίας/συνοδείας.

: Με μοναδική εξαίρεση τα πιστοποιημένα ζώα υπηρεσίας/συνοδείας. Μεγάλες ομπρέλες .

. Καθίσματα : Καρέκλες, ανυψωτικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε άλλο είδος καθίσματος.

: Καρέκλες, ανυψωτικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε άλλο είδος καθίσματος. Αιχμηρά αξεσουάρ : Καρφιά, μεταλλικές αλυσίδες πορτοφολιών μεγάλου μήκους, μαστίγια και χειροπέδες.

: Καρφιά, μεταλλικές αλυσίδες πορτοφολιών μεγάλου μήκους, μαστίγια και χειροπέδες. Δοχεία : Κουτάκια, μεταλλικά μπουκάλια, θερμός και παγούρια κάθε είδους.

: Κουτάκια, μεταλλικά μπουκάλια, θερμός και παγούρια κάθε είδους. Αντικείμενα ρίψης : Σημαίες, κοντάρια, μπαστούνια, φουσκωτές μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βλήμα.

: Σημαίες, κοντάρια, μπαστούνια, φουσκωτές μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βλήμα. Ενοχλητικά αντικείμενα : Laser pointers, πυροτεχνήματα, βεγγαλικά και κόρνες.

: Laser pointers, πυροτεχνήματα, βεγγαλικά και κόρνες. Αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες.