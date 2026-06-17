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Μεταμόρφωση: Βρέθηκε η 16χρονη που είχε εξαφανιστεί εδώ και δύο εικοσιτετράωρα

Αίσιο τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης από την Μεταμόρφωση, τα ίνη της οποίας είχαν χαθεί από την Δευτέρα (15/06).

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Εντοπίστηκε η 16χρονη που είχε εξαφανιστεί από το μεσημέρι της Δευτέρας (15/06) από την περιοχή της Μεταμόρφωσης, δίνοντας ένα αίσιο τέλος στην υπόθεση.

Όπως ενημέρωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού», η περιπέτεια της Γαβριέλας- Χριστίνας Δ., 16 ετών, έληξε σήμερα 17/06/2026, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν, καθώς βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της.

Τα ίχνη της 16χρονης είχαν χαθεί από την περιοχή της Μεταμόρφωσης Αττικής στις 15/06/2026 και για την εξαφάνισή της είχε ενεργοποιηθεί στις 16/06/26 ο μηχανισμός «Missing Kid Alert», μετά από σχετικό αίτημα από τους γονείς της.

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