Μετατρέπονται σε κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες - «Επιδημία» τις χαρακτηρίζει ο Χρυσοχοΐδης

Σε κακούργημα αναμένεται να μετατραπεί το αδίκημα της τηλεφωνικής απάτης, καθώς η κυβέρνηση προχωρά σε αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου που παρουσιάζει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις.

Παράλληλα, στην Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συγκροτείται εξειδικευμένη ομάδα που θα ασχολείται αποκλειστικά με την εξάρθρωση των κυκλωμάτων τηλεφωνικής και ψηφιακής απάτης.

Όπως προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η αλλαγή της νομοθεσίας θα προβλέπει αυστηρότερες ποινές, με ιδιαίτερη επιβάρυνση όταν τα θύματα είναι ηλικιωμένοι ή άλλοι ευάλωτοι πολίτες.

Ο υπουργός χαρακτήρισε το φαινόμενο «επιδημία», επισημαίνοντας ότι οι τηλεφωνικές απάτες έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50% σε σύγκριση με την περίοδο 2024-2025.

Τα κυκλώματα χρησιμοποιούν ολοένα και πιο εξελιγμένες μεθόδους, με τους δράστες να προσποιούνται γιατρούς, αστυνομικούς, συγγενείς ή άλλα πρόσωπα εμπιστοσύνης, προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους να παραδώσουν χρήματα, κοσμήματα ή στοιχεία πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σε αρκετές περιπτώσεις, πίσω από τις απάτες βρίσκονται οργανωμένες εγκληματικές ομάδες που λειτουργούν τηλεφωνικά κέντρα, ακόμη και εκτός Ελλάδας, δυσχεραίνοντας το έργο των αρχών.

Ειδική ομάδα στη ΔΑΟΕ

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, δημιουργείται ειδική ομάδα στους κόλπους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα στελεχωθεί από εξειδικευμένους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Αποστολή της θα είναι η χαρτογράφηση της δράσης των κυκλωμάτων, η συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών, η παρακολούθηση των οργανωμένων δομών και, τελικά, η εξάρθρωσή τους.

Παράλληλα, το υπουργείο προγραμματίζει ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τραπεζών, του ΔΕΔΔΗΕ και άλλων φορέων που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των απατών.

Στόχος είναι να ενισχυθούν οι μηχανισμοί πρόληψης, να επιταχυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και να ενισχυθεί η προστασία των τραπεζικών λογαριασμών και των περιουσιών των πολιτών.