Μεταξουργείο: Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο - Έκλεισε δρόμος

Φωτιά εκδηλώθηκε σε ακατοίκητο κτίριο στο Μεταξουργείο, με αποτέλεσμα να κλείσει δρόμος. Στην περιοχή Πυροσβεστική και αστυνομία.

Φωτιά ξέσπασε σε ακατοίκητο κτίριο, επί της Δεληγιώργη 41 στο Μεταξουργείο, λίγον μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ η ΕΛΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία για λίγη ώρα. Λόγω της φωτιάς κατέρρευσε ένα τμήμα της στέγης του κτιρίου, η οποία είχε ήδη υποστεί φθορές στο παρελθόν.

