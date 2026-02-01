Μεταξουργείο: Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο - Έκλεισε δρόμος

Φωτιά ξέσπασε σε ακατοίκητο κτίριο, επί της Δεληγιώργη 41 στο Μεταξουργείο, λίγον μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ η ΕΛΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία για λίγη ώρα. Λόγω της φωτιάς κατέρρευσε ένα τμήμα της στέγης του κτιρίου, η οποία είχε ήδη υποστεί φθορές στο παρελθόν.