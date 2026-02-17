Μεθυσμένη πορεία τρόμου στο Μαρούσι: 36χρονη «θέρισε» πέντε αυτοκίνητα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (17/2) στο Μαρούσι, όταν 36χρονη οδηγός που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, προκαλώντας αλυσιδωτές συγκρούσεις σε πέντε σταθμευμένα οχήματα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη συμβολή των οδών Κλεισμένους και Ξανθίππης. Η οδηγός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο ΙΧ, με τη δύναμη της σύγκρουσης να μεταφέρει την πρόσκρουση και στα υπόλοιπα οχήματα, δημιουργώντας ένα πραγματικό «ντόμινο» ζημιών.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής, οι οποίοι υπέβαλαν τη 36χρονη σε αλκοτέστ. Η μέτρηση έδειξε 0,83 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα — επίπεδο που ξεπερνά κατά πολύ το όριο που οδηγεί σε αυτόφωρη διαδικασία.

Η γυναίκα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.