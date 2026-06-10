Μεθυσμένος οδηγός φορτηγού έσπειρε τον πανικό στο Αιγάλεω: Πήρε «αμπάριζα» 6 οχήματα

Ένας οδηγός φορτηγού που οδηγούσε «λιώμα» ξεσήκωσε γειτονιά του Αιγάλεω, χάνοντας τον έλεγχο του οχήματός του και προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Όπως μεταφέρει το Action 24, ο 48χρονος κινούταν επί της οδού Μπουμπουλίνας νωρίτερα σήμερα (10/6) στον δήμο Αιγάλεω, όταν, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, πήρε «αμπάριζα» έξι σταθμευμένα οχήματα.

Αναφέρεται πως τον μεθυσμένο άντρα κατάφεραν να ακινητοποιήσουν περίοικοι για να μην διαφύγει, έως ότου έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί για να τον περιλάβουν.