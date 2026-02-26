Μετρό: Ανήλικος έκλεψε αλυσίδα και την κατάπιε για να γλιτώσει - Τον καταδίωξαν αστυνομικοί στα τούνελ

Καταδίωξη στα τούνελ του Μετρό το απόγευμα της Τετάρτης 25/2 από τον «Σταθμό Λαρίσης» προς το «Μεταξουργείο» προκάλεσε ολιγόλεπτη διακοπή των δρομολογίων. Ένας 16χρονος ληστής αφαίρεσε με τη βία αλυσίδα από το λαιμό γυναίκας επιβάτη
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» τον εντόπισαν, εκείνος διέφυγε διέφυγε εντός του τούνελ και τελικά ακινητοποιήθηκε.
Πριν πέσει στα χέρια των αστυνομικών ο 16χρονος κατάπιε την αλυσίδα προκειμένου να μην εντοπιστεί στην κατοχή του. Οι αστυνομικοί τον οδήγησαν για ακτινογραφία που «αποκάλυψε» τη λεία του
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, παρακώλυση συγκοινωνιών και διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
