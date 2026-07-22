Μετρό Αθήνας: Πότε και πώς θα αναβαθμιστούν 12 συρμοί - «Συνθήκες βρασμού» για 3 ακόμα καλοκαίρια

Για ακόμα 3 καλοκαίρια οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας να μετακινούνται σε… «συνθήκες βρασμού» καθώς μπορεί ο πρώτος αναβαθμισμένος νέος συρμός και σε συνθήκες κλιματισμού να αναμένεται από το 2028, ωστόσο, ο διαγωνισμός της ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) για την πλήρη αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε συρμούς πρώτης γενιάς που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 έχει ορίζοντα πλήρους ολοκλήρωσης το 2030.

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