Μετρό: Ενίσχυση δρομολογίων στις 21/12 και 28/12 λόγω ανοιχτών καταστημάτων

Σε ενίσχυση των δρομολογίων του μετρό τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου, οπότε τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, προχωρά η ΣΤΑΣΥ.
Σε σχετική ενημέρωσή της, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ η εταιρεία αναφέρει ότι με την πολύτιμη συνδρομή των εργαζομένων της δρομολογεί έως 3 επιπλέον συρμούς σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές του μετρό, που θα συμβάλλουν στην αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών από τους σταθμούς.
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Τραμ
Η εταιρεία ενημερώνει, επίσης, το επιβατικό κοινό πως αύριο, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, θα υπάρξουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ λόγω εορταστικών εκδηλώσεων στους Δήμους Γλυφάδας και Πειραιά.
Ειδικότερα, τα δρομολόγια στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά θα διεξάγονται:
- Από τις 17:00 έως τις 18:00 από τη στάση Παλαιό Δημαρχείο έως το Σεφ (Παλαιό Δημαρχείο - Σεφ - Παλαιό Δημαρχείο).
- Από τις 18:00 ως τη 01:00 την Κυριακή από τη στάση Παλαιό Δημαρχείο έως τη στάση Αγία Τριάδα (Παλαιό Δημαρχείο - Αγία Τριάδα - Παλαιό Δημαρχείο).
