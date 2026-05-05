Μετρό: Οι τρεις σταθμοί στην κόκκινη γραμμή που θα κλείνουν νωρίτερα μέχρι τις 21 Μαΐου

Συνεχίζουν οι εργασίες για 5G στο μετρό και τρεις σταθμοί της Γραμμής 2 (κόκκινη γραμμή), του μετρό θα κλείνουν νωρίτερα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο αρμόδιο τμήμα.

Ο λόγος για τις στάσεις «Αττική», «Σταθμός Λαρίσης» και «Μεταξουργείο», οι οποίες για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ. Ο σταθμός «Αττική» θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς.



Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Σεπόλια» και «Ομόνοια – Ελληνικό».

Aξίζει να σημειωθεί, ότι το εν λόγω τμήμα θα παραμείνει κλειστό μέχρι και 21 Μαίου, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση.

Μετρό: Oι τελευταίο συρμοί πριν το κλείσιμο των σταθμών

Οι τελευταίοι συρμοί είναι οι εξής:

από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:30,

από ΑΤΤΙΚΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:32,

από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:33,

από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:34,

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:31,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:34,

από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:36,

από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:37 και

από ΑΤΤΙΚΗ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:39.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ19 «Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος».