Μετρό Θεσσαλονίκης: Γεμάτα τα βαγόνια κατά τη χθεσινή «πρεμιέρα» της 24ωρης λειτουργίας

Πλημμυρισμένοι από κόσμο ήταν οι συρμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης κατά τη χθεσινή «πρεμιέρα» της 24ωρης λειτουργίας του, με τους πολίτες να ανταποκρίνονται θετικά στο μέτρο ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, όπου επικράτησε χαμός στα βαγόνια.

Πρόκειται για πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών στη διάρκεια των γιορτών.

Η 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης πρόκειται να επαναληφθεί και το επόμενο Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

Στο σταθμό Αγ. Σοφίας βρέθηκε χθες μετά τα μεσάνυχτα ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, συνομιλώντας με πολίτες.

Στο μεταξύ, από το σωματείο εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης εκδόθηκε ανακοίνωση, στην οποία προειδοποιεί πως θα υπάρξουν προβλήματα καταπόνησης υποδομής και συρμών αλλά και πιθανότητα ανθρώπινου σφάλματος λόγω κόπωσης των εργαζομένων.

Ο κ.Ταχιάος αποκρίθηκε άμεσα κάνοντας λόγο για ανακοίνωση που βγήκε από τα χειρότερα συνδικαλιστικά αρχεία.

Εκτός απ’ το Μετρό, τα αποτελέσματα της 24ωρης λειτουργίας του οποίου θα τύχουν αξιολόγησης από το υπουργείο Μεταφορών, σε 24ωρη λειτουργία τέθηκαν χθες και έξι λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΘ, μέτρο που επίσης θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο.