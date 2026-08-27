Μετρό Θεσσαλονίκης: Οι πρώτες εικόνες από την παράδοση της επέκτασης στην Καλαμαριά

Στη διάθεση του επιβατικού κοινού τέθηκε επίσημα από τις 15:00 η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αμέσως μετά τα εγκαίνια που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πρώτες εικόνες αποτυπώνουν την ενθουσιώδη υποδοχή του κόσμου στους πέντε νέους σταθμούς που εντάχθηκαν στο δίκτυο: «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα».
Με την έναρξη της νέας γραμμής, το Μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριο λειτουργίας του, εξυπηρετώντας το κοινό από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Κυριακή (05:15–00:30), καθώς και τις Παρασκευές και τα Σάββατα με διευρυμένο ωράριο (05:15–02:00).
Η απόσταση από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» καλύπτεται σε 24–26 λεπτά, ενώ η μετακίνηση από την Καλαμαριά προς το κέντρο της πόλης διαρκεί πλέον λιγότερο από 20 λεπτά.
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