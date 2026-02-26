Μενού

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ποιοι σταθμοί κλείνουν το Σάββατο λόγω διαδηλώσεων για τα Τέμπη

Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία έξι σταθμών στο μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω διαδηλώσεων για τα Τέμπη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης
Σταθμός του Μετρό Θεσσαλονίκης | Intime
Αναστέλλονται προσωρινά έξι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 10 π.μ. ανακοίνωσε η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μέσου THEMA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 10.00 π.μ., πρόκειται να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Επίσης, στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

