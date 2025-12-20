Μενού

Μετρό Θεσσαλονίκης: Σήμερα 20/12 η 24ωρη πιλοτική λειτουργία - Ανά πόση ώρα θα εκτελούνται δρομολόγια

Η πιλοτική 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης μαζί με έξι βασικές λεωφορειακές γραμμές ξεκινά σήμερα Σάββατο (20/12).

Μετρό Θεσσαλονίκης
Στιγμιότυπο από το Μετρό Θεσσαλονίκης | Eurokinissi
Σε πιλοτική 24ωρη λειτουργία τίθενται το Μετρό Θεσσαλονίκης και έξι βασικές λεωφορειακές γραμμές σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου., όπως έχει δηλώσει με ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ.

Οι λεωφορειακές γραμμές που πρόκειται να παραμείνουν πιλοτικά σε λειτουργία όλο το 24ωρο είναι οι 6, 14, 27, 32, 58, 66.

Τα δρομολόγια των παραπάνω γραμμών θα εκτελούνται ανά περίπου 30 λεπτά από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα ακολουθούν την κανονική συχνότητα των ημερήσιων δρομολογίων.

O στόχος είναι να εξασφαλιστεί η ασφαλή μετακίνηση και η διευκόλυνση των πολιτών αλλά και να δοθεί μια αξιόπιστη επιλογή μετακίνησης στην πόλη κατά την περίοδο των γιορτών,μ καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Σε πιλοτική 24ωρη λειτουργία θα τεθεί το μετρό και έξι βασικές λεωφορειακές γραμμές και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

