Σοκ προκαλούν οι μαρτυρίες των κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριάκης, 7 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, κάτοικοι της Δαφνούσσας Ευβοίας περιγράφουν στο Orange Press Agency πώς βίωσαν τη στιγμή που κατάλαβαν ότι σείεται η γη. Όπως αναφέρουν, φοβήθηκαν πολύ καθώς εκτιμούν ότι εδώ και δεκαετίες δεν έχουν βιώσει τόσο δυνατό σεισμό.



«Εδώ στο σπίτι ήμουν, καθόμουν εδώ στο κουζινάκι να δω τηλεόραση, ειδήσεις. Δε θυμάμαι ακριβώς, η ώρα ήταν μια πάρα δέκα και την ώρα του σεισμού η μητέρα μου κοιμόταν παρα δίπλα, στο άλλο το δωμάτιο. Προσπαθουσε να σηκωθεί για είναι ηλικιωμένη και την έπιασαν εγώ από τα χέρια και την έβγαλα έξω από το σπίτι. Φοβερός σεισμός, τρόμος, να σείεται, κουνιόταν η γη, τα πάντα. Ευτυχώς που τον έκανε διακεκομμένο και δεν ήταν μονοκόμματο, ήταν σε τρείς δόσεις αν θυμάμαι καλά» λέει ο Κώστας.

Η μητέρα του, όπως αναφέρει, «βγήκα ξυπόλητη έξω, δεν πρόλαβα ούτε παπούτσια να βάλω».

Διαβάστε επίσης: Σεισμός τώρα στην Εύβοια: Συνεχείς δονήσεις και 5,2 Ρίχτερ η μεγαλύτερη - Οι πρώτες εκτιμήσεις των σεισμολόγων



Ο κύριος Τάσος ήταν στο Μαντούδι την ώρα του σεισμού, ενώ η μητέρα του κατοικεί στη Δαφνούσσα. «Ήμουν στο σπίτι και κατάλαβα πως είχε πολύ δυνατό σεισμό, είμαι 65 χρόνων και δεν έχω καταλάβει τέτοιο δυνατό σεισμό. Ανέβηκα επάνω, τα είδατε κι εσείς εδώ τι έγινε. Σε αυτό το σπίτι μεγαλώσαμε επτά παιδιά. Είναι η μητέρα μου αυτή τη στιγμή φιλοξενούμενη γιατί το σπίτι το έχει δώσει στα δύο αδέρφια.

Έχει ξανακάνει σεισμό, με λίγα λόγια πταίσματα είχαν δώσει, δεν έφταναν ούτε για τις μπογιές για το σπίτι αυτό. Είχε ξαναπάθει ζημιά και αυτή τη στιγμή έπεσαν οι τοίχοι όλοι, όπως είδατε κι εσείς. Πιο πολύ θέλουμε να φτιάξουμε το σπίτι για τη μάνα μου, να μη το βλέπει έτσι γιατί είναι μεγάλη γυναίκα» υπογραμμίζει ο κ. Τάσος.

Σημειώνεται, ότι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις έλαβαν χώρα με διαφορά λίγων λεπτών, γύρω στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, με επίκεντρο τη βόρεια Εύβοια, οι οποίες έγιναν έντονα αισθητές και στην Αττική.

Η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12:58 και ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 14,1 χιλιόμετρα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, σημειώθηκε νέος, ισχυρότερος σεισμός, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ. Η δεύτερη δόνηση είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας και το εστιακό βάθος 13,1 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί την μεγάλη ένταση με την οποία έγιναν αισθητοί οι σεισμοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Μέχρι τις 14:30 της Κυριακής είχαν καταγραφεί 10 μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο να έχει μέγεθος 3,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

«Δεν ξέρω πώς θα βοηθήσουμε αυτούς που δεν έχουν πού να μείνουν σήμερα»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, το καφενείο του χωριού Δαφνούσσα έχει υποστεί αρκετά σοβαρή ζημιά, καθώς παρατηρούνται ρωγμές στους τοίχους στο εσωτερικό του.

Η ιδιοκτήτρια του καφενείου, που μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» δηλώνει: «Έγιναν μεγάλες καταστροφές, σε σπίτια κυρίως. Προτεύον είναι το πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Κατά δεύτερον τα σπίτια που επισκευάζονται. Από την πρώτη φορά μας το υποσχέθηκαν, αλλά θα έρθουν σήμερα, θα φύγουν και πάλι έτσι θα μείνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσει κανείς, αυτό μας έχουν αποδείξει».

Η ίδια είπε ότι τη στιγμή που σημειώθηκαν οι σεισμικές δονήσεις δεν βρισκόταν στο χωριό: «Μας πήρανε τηλέφωνο ότι γίνεται ένας πανικός, πέφτουν σπίτια και φύγαμε άρον άρον να έρθουμε να βοηθήσουμε».

Διαβάστε επίσης: Σεισμός τώρα: Oι κινήσεις που δεν πρέπει με τίποτα να κάνετε

Τέλος αποκαλύπτει: «Δεν έχει σταματήσει να κουνάει. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση και δεν ξέρω πώς θα τους βοηθήσουμε αυτούς που δεν έχουν πού να μείνουν. Είμαστε ελάχιστοί εδώ πέρα που μπορούμε να βοηθήσουμε. Όλα τα σπίτια σχεδόν είναι επίφοβα. Είμαστε 15 - 16, τουλάχιστον 5 δεν θα έχουν πού να κοιμηθούν σήμερα».

Κλειστά τα σχολεία στο Μαντούδι αύριο, Δευτέρα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που έπληξαν το μεσημέρι της Κυριακής, (07/06) στη Βόρεια Εύβοια, με επίκεντρο την περιοχή κοντά στο Προκόπι, με τις Αρχές του Δήμου να αποφασίζουν την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας για αύριο, Δευτέρα 7 Ιουνίου.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης στον ΣΚΑϊ 100,3, ενώ τα σχολεία πρωτοβάθμιας, δηλαδή δημοτικά και Γυμνάσιο θα παραμείνουν κλειστά, οι Πανελλήνιες εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός λόγω του σεισμού, ωστόσο υπάρχουν «εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο με κατολισθήσεις, αλλά και ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι και στη Δαφνούσα».

Ο κ. Τσαπουρνιώτης σημείωσε πως «το οδικό δίκτυο είναι πλέον ανοικτό. Η κατολίσθηση έχει αντιμετωπιστεί ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για σύσταση συντονιστικού οργάνου, με τη συμμετοχή του προέδρου του ΟΑΣΠ Ευθύμιου Λέκκα, ώστε να γίνει άμεσα οι καταγραφές στις ζημίες των κτιρίων».