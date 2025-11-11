«Ας μη φάει ούτε να πιει, μέχρι να έρθει σε μένα»: Βουντού και μάγια στο κέντρο της Αθήνας για να τον «δέσει»

Την καταγγελία ενός άντρα για μάγια εις βάρος του, φέρνει στο φως το Mega, κατηγορώντας την πρώην σύζυγό του ότι του έκανε βουντού για να τον «δέσει».

«Η Μεγάλη Πτολεμαΐδα, με αγαπάει, η Μεγάλη Πτολεμαΐδα , με αγαπάει, η Μεγάλη Πτολεμαΐδα, με αγαπάει». Σε κάθε ξόρκι και ένα καρφί στο κατακόκκινο μήλο, όπως φαίνεται σε βίντεο στην εκπομπή «Live News».

«Ας μην πάει, ας μην φάει ούτε να πιει, μέχρι να έρθει σε μένα», ένα από τα ξόρκια. «Και ας μην συναντήσει άλλη γυναίκα εκτός από εμένα, κάνε ό,τι θέλεις μαζί του μέχρι να συμφωνήσει να μείνει μόνο μαζί μου, όσο ζω θα με ακούει, θα με αγαπάει και θα μου λέει πάντα την αλήθεια».

Υποβλητική ατμόσφαιρα, μουσικές, κεριά, μήλα, φωτογραφίες, καρφιά. Το σκηνικό μοιάζει βγαλμένο από ταινία.

Το χρονικό

Παντρεύτηκαν Νοέμβρη του 2014, έκαναν δύο παιδιά και ο γάμος τους έμοιαζε επιτυχημένος αλλά δεν ήταν. Είχε υπέρμετρες απαιτήσεις λέει ο σύζυγος για την σύζυγο και τελικά οι προσβολές και οι δυσκολίες έφεραν το διαζύγιο.

«Είχε υπέρμετρες απαιτήσεις που δεν μπορούσα να καλύψω οικονομικά, καθώς και ότι είμαι ανάξιος πατέρας και σύζυγος».

Ο άντρας είδε στα βίντεο την γυναίκα του να κάνει βουντού. Τον ενημέρωσε, όπως λέει, μία άγνωστη ότι η πρώην σύζυγός του, της έδωσε 350€ για να τον κάνει σκλάβο της.

«Μου έδωσε 350 ευρώ η πρώην σου να σε κάνει σκλάβο της και να σου κάνει και κακό, σου στέλνω βίντεο με την πρώην σύζυγό σου να διαβάζει ξόρκια και μάγια για σένα και ένα μήλο στο οποίο τοποθετεί καρφίτσες, σου στέλνω και άλλο βίντεο με μία φωτογραφία σας με κεριά».

Ο άντρας θα πει πως φοβάται πού μπορεί να φτάσει η σύζυγός του. Το πρώην ζεύγος είναι στα δικαστήρια για τα αδικήματα της εξυβρίσεως, απειλής, δυσφημίσεως και συκοφαντικής δυσφήμισης.