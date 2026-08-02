Μικρές πράξης ανθρωπιάς μέσα στις φλόγες: Έσωσαν αλεπούδες, άλογα και χελώνα στον Κιθαιρώνα

Κάθε ζωή έχει αξία και οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής το αποδεικνύουν καθημερινά μέσα στις στάχτες. Η καταστροφική mega fire που κατακαίει το Προσήλι, το Πόρτο Γερμενό και τον Άγιο Νεκτάριο αφήνει πίσω της αποκαΐδια, όμως η ελπίδα δεν έσβησε.

Facebook / @dogs voice

Οι εθελοντές της Dogs' Voice και τοπικών οργανώσεων έσπευσαν στο τεράστιο μέτωπο του Κιθαιρώνα, απεγκλωβίζοντας σκύλους και γάτες που μεταφέρθηκαν σε safe zone στα Βίλια. Την ίδια ώρα, η ANIMA και το Wildlife Rescue Network - Greece έδιναν τη δική τους μάχη για την άγρια φύση και τα παραγωγικά ζώα.

Μέσα από τους πυκνούς καπνούς κατάφεραν να σώσουν ένα τρομοκρατημένο άλογο, μια εγκλωβισμένη αλεπού, προβατάκια, κότες, χήνες, αλλά και μια χελώνα που είδε το ίδιο της το σπίτι να καταστρέφεται από τις φλόγες.

Με τις αναζωπυρώσεις να παραμονεύουν, ο σταθμός περίθαλψης παραμένει σε απόλυτη ετοιμότητα για κάθε πλάσμα που θα χρειαστεί βοήθεια, θυμίζοντάς μας πως καμία ψυχή δεν είναι μόνη της στο σκοτάδι.