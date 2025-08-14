Συνολικά 17 άτομα, ηλικίας από 42 έως 66 ετών, συνελήφθησαν την Τρίτη (12/8) στη Μήλο για ρύπανση-υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Οι αστυνομικοί του τοπικού τμήματος, μετά από καταγγελία για παράνομη χωματερή και υπό την εποπτεία Εισαγγελέα, προχθές μεσημεριανές ώρες, μετέβησαν στη θέση Φρυλίγκος Μήλου, όπου εντόπισαν έξι απορριμματοφόρα οχήματα με 15 επιβαίνοντες να προβαίνουν σε ενέργειες απόθεσης στερεών αστικών αποβλήτων σε σημείο εκτός του οριοθετημένου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.).

Διαβάστε επίσης: Χαμός στην Μήλο: Κρατούνται στο Α.Τ. όλοι οι υπάλληλοι καθαρισμού - «Παράλυτο» το νησί

Άμεσα τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οι επιβαίνοντες προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα.

Σκουπίδια σε χωματερή | ΕΡΤ

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπαλλήλους του Τμήματος Υποδομών και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μήλου και της Γενικής Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι διαπιστώσαν απόθεση αποβλήτων στο επίμαχο σημείο που υποβαθμίζει και ρυπαίνει το περιβάλλον.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προέκυψαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση – ανακύκλωση αποβλήτων και τόσο οι 15 επιβαίνοντες στα οχήματα όσο και 2 εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνελήφθησαν.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ