Μήλος: Τροπολογία για αναστολή αδειών σε παράτυπα «γιαπιά», μετά το φιάσκο στο Σαρακήνικο

Τροπολογία, που μεταξύ άλλων προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής οικοδομικών εργασιών σε περιοχές που εκπονείται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) στη Μήλο, κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος στο νομοσχέδιο που ρυθμίζει θέματα ΑΠΕ και εισάγεται αύριο στην ολομέλεια της Βουλής.
Ακόμα, η τροπολογία προβλέπει την αναστολή οικοδομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών σε εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μήλου, όπου εντοπίζεται μοναδικός γεωλογικός σχηματισμός, έως την έκδοση ΕΠΣ.
Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται επίσης η χρηματοδότηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς επίσης και ο ορισμός αρμόδιας αρχής για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης και για την έγκριση εισόδου-εξόδου σε υποδομές αρμοδιότητας των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟ.Δ.Σ.Α.
