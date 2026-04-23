Η παρουσία της Λάουρα Κοβέσι στους Δελφούς ήταν αναμενόμενο να τραβήξει τα βλέμματα και την προσοχή. Τόσο στη συνομιλία της με τον Παύλο Τσίμα όσο και στη συνέντευξη τύπου μετέπειτα, έδωσε απαντήσεις σε ερωτήματα που όλοι μας είχαμε κατά νου.

«Κάποτε λέγανε ότι είμαι πράκτορας της CIA»

«Είμαστε θεσμός, όχι κάποια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» διόρθωσε με έντονο ύφος τον συνομιλητή της. Κι από αυτή την πολύ σύντομη απάντηση μπορεί κανείς να καταλάβει πολλά για το πώς βλέπει τον ρόλο της η Λάουρα Κοβέσι. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που έχει βρεθεί συχνά στο επίκεντρο της πολιτικής προσοχής και έχει δεχθεί τα βιτριολικά βέλη των κυβερνητικών στελεχών.

Δεν φαίνεται να την απασχολεί αυτό. «Ξέρετε, αν ασχολιόμουν με το τι λένε οι πολιτικοί για μένα, δεν θα έκανα άλλη δουλειά παρά μόνο αυτό», είναι η απάντησή της. Και στις συχνές ερωτήσεις για το πώς σχολιάζει τις διάφορες δηλώσεις πολιτικών για το πρόσωπό της, απαντούσε με μια αυστηρή στωικότητα. «Δεν σχολιάζω δηλώσεις πολιτικών».

Κοιτώντας την συνειδητοποίησα πως έχω απέναντί μου μια γυναίκα που παίρνει τη δουλειά της στα σοβαρά. Ξεπερνώντας την αρχική περιέργεια για ένα πρόσωπο που έχει συζητηθεί πλειστάκις παντού, συνειδητοποίησα και κάτι ακόμη. Η Κοβέσι έχει βαλθεί να ξεριζώσει τη διαφθορά όπου τη βρίσκει. Από την αρχή, όταν ανέλαβε τη νεοσύστατη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έθεσε πολύ συγκεκριμένους στόχους.

Οι αρχικοί πόροι ήταν πενιχροί και το προσωπικό ελάχιστο. Ως ένας άνθρωπος που δεν φοβάται να πει την αλήθεια κατάμουτρα, ζήτησε περισσότερα. «Δεν μπορούσαμε να κάνουμε σοβαρή δουλειά με αυτά τα μέσα» τόνισε και όντως, κατάφερε να διεκδικήσει περισσότερα για να κάνει αυτό που θεωρεί στόχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την αντιμετώπιση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα.

Τι απάντησε στην ερώτηση του Reader

Στη συνέντευξη τύπου στη συνέχεια, οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούσαν τις ελληνικές υποθέσεις. Η ίδια ήθελε να τονίζει ξανά και ξανά πως αρκετές από τις υποθέσεις που εξετάζει αφορούν και άλλες χώρες, όχι αποκλειστικά την Ελλάδα. Ανέφερε όμως πως θα μάθουμε κι άλλα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχουν καταγγελίες για διαφθορά στο ΕΣΥ τις οποίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύντομα θα ερευνήσει.

Είναι δεδομένο πως η παρουσία της τους τελευταίους μήνες έχει δημιουργήσει δύο εντελώς διαφορετικές αντιδράσεις. Από την μία, κυβερνητικά στελέχη εν εξάλλω (ή εν πανικώ) καταγγέλλουν για την Κοβέσι πως παραβιάζει την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και επιχειρεί να επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό. Από την άλλη, για αρκετούς πολίτες, το όνομά της έγινε συνώνυμο της ελπίδας κατά της διαφθοράς. Τη ρωτήσαμε γι' αυτό ακριβώς και επίσης, ποιο είναι το μήνυμά της προς τους πολίτες.

«Κοιτάξτε, όταν είσαι εισαγγελέας είτε σε αγαπάνε είτε σε μισούνε. Οι τίμιοι άνθρωποι σε αγαπούν, οι όχι τόσο τίμιοι δεν σε αγαπούν. Γνωρίζω ότι η δουλειά μας μπορεί να προξενήσει διαφορετικές αντιδράσεις. Μιλώντας απευθείας στους Έλληνες πολίτες, πιστεύω ότι αναγνωρίζουν την πραγματικότητα, την αλήθεια. Βλέπουν αυτό το προπέτασμα καπνού που έχει δημιουργηθεί για να τους τραβήξει την προσοχή από τα σημαντικά»

Συνέχισε λέγοντας «αυτό που θέλω να τους πω είναι μην τα παρατάτε, η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί. Μην ξεχνάτε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εδώ για εσάς. Και επίσης, αν γνωρίζετε κάτι για ένα έγκλημα που έχει διαπραχθεί, σας παρακαλώ απευθυνθείτε στην Εισαγγελία εδώ στην Ελλάδα ή στο Λουξεμβούργο και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».