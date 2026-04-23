Αυστηρά μηνύματα Κοβέσι από τους Δελφούς: «Δεν μπορώ να ακούω πως έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα»

Σε μια συζήτηση με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα στο οικονομικό φόρουμ στους Δελφούς, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), Λάουρα Κόβεσι, έθεσε τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων σχετικά με τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, τις πολιτικές πιέσεις και τα θεσμικά «αγκάθια» που δυσχεραίνουν το έργο της.

Απαντώντας στις επικρίσεις για τον τρόπο που η EPPO φέρνει τις υποθέσεις στη δημοσιότητα, η Κόβεσι υπήρξε κατηγορηματική. Απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις πολιτικών προσώπων, τονίζοντας πως η δουλειά της δεν είναι η πολιτική αντιπαράθεση.

«Δεν ερευνούμε πολιτικούς επειδή είναι πολιτικοί. Υπάρχουν καλοί και λιγότερο καλοί άνθρωποι σε κάθε κλάδο», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της βουλευτικής ασυλίας, ξεκαθαρίζοντας πως η άρση της αποτελεί ένα υποχρεωτικό δικονομικό βήμα για την ανεύρεση της αλήθειας και όχι μια προκαταβολική καταδίκη. Χωρίς αυτό το βήμα, η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων καθίσταται αδύνατη.

«Ας ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα με την ασυλία. Τα μέλη του κοινοβουλίου αποφάσισαν να έχουν μια δικλείδα ασφαλείας, γι' αυτό και θέσπισαν αυτή την ασυλία.

Για να βρούμε εμείς την αλήθεια, για να δούμε αν ένα μέλος του κοινοβουλίου εμπλέκεται, πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το βήμα: την άρση της ασυλίας.

Δεν μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε αποδείξεις στις υποθέσεις μας αν δεν ακολουθήσουμε αυτό το βήμα. Αυτό δεν αποτελεί προδικασμένη κρίση. Είναι υποχρεωτικό για εμάς να το ακολουθήσουμε ώστε να συνεχίσουμε την έρευνα».

Η Κόβεσι αναφέρθηκε εκτενώς στο ελληνικό Σύνταγμα και τις διατάξεις περί ευθύνης υπουργών. Σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών, ήταν σαφής: η υπάρχουσα νομοθεσία αποτελεί τροχοπέδη. Η διαπίστωση: «Είπα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την έρευνα λόγω αυτής της πρόβλεψης».

Δεν είναι δική της δουλειά να υποδείξει αν πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα, όμως υπογράμμισε πως σε κάθε υπόθεση όπου εμπλέκονται υπουργοί, η EPPO αδυνατεί να επιτελέσει το καθήκον της πλήρως.

Παρόλο που η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 5% των υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κ. Κόβεσι απέφυγε να «στοχοποιήσει» τη χώρα ως μοναδική εξαίρεση.

«Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Υπάρχει διαφθορά παντού», δήλωσε, προσθέτοντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις τα προβλήματα είναι συστημικά.

«Έχουμε μια νέα έκθεση, δημοσιεύουμε νέα στατιστικά στοιχεία. Δεν υπάρχουν μόνο δύο ή τρεις διεφθαρμένες χώρες. Πρέπει να αναφερθώ στη Ρουμανία: εκεί η διαφθορά δεν θεωρείται πλέον τρόπος ζωής.

Ως Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, οφείλω να σας πω ότι δεν υπάρχει «καθαρή» χώρα. Υπάρχει διαφθορά παντού. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχουν συστημικά ζητήματα ή το επίπεδο να είναι λίγο υψηλότερο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι συνάδελφοί μας στην EPPO εδώ στην Αθήνα είναι πολύ ικανοί.

Οφείλω να τους θαυμάσω για το έργο και το θάρρος τους».

Κλείνοντας, η Ευρωπαία Εισαγγελέας εξέφρασε τον θαυμασμό της για το θάρρος και την ποιότητα των Ελλήνων συναδέλφων της στο γραφείο της EPPO στην Αθήνα, στηρίζοντας έμπρακτα το ανθρώπινο δυναμικό που δίνει τη μάχη κατά της διαφθοράς στο πεδίο.