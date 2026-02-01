«Μην ξεγελιέστε, δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία» λένε μετεωρολόγοι: Πού θα δούμε δεύτερο γύρο

Νέα προειδoποίηση με αναρτήσεις στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Facebook εξέδωσαν οι μετεωρολόγοι Γιώργος Τσατραφύλλιας και Γιάννης Καλλιάνος για την κακοκαιρία, υπενθυμίζοντας στους πολίτες ότι απομένουν ακόμη 24 ώρες για να λήξει ο συναγερμός.

Αναλυτικά, σε ανάρτηση που προχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής, 1 Φεβρουαρίου ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας για τον καιρό, τόνισε ότι η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει, επισημαίνοντας μάλιστα ότι στην Αττική αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων από το απόγευμα και μετά.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«”Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει! Μένουν άλλες 24 ώρες…”

Καλημέρα και καλό μήνα!

Mεγάλα ύψη βροχής έχουν καταγραφεί από νωρίς το πρωί κυρίως στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την κεντρική Μακεδονία ,τη Στερεά και τη δυτική Αττική ενώ προβλήματα δημιουργούν οι θυελλώδεις άνεμοι και σε στεριά και σε θάλασσα..

Η κακοκαιρία σταδιακά θα μετατοπιστεί ανατολικά , ωστόσο ακολουθούν οι περιοχές που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή μέχρι αύριο το πρωί όπου η κακοκαιρία θα αρχίσει να εξασθενεί.

Αττική: νέος γύρος βροχοπτώσεων από το απόγευμα και μετά. Δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη δυναμική».

«Μην ξεγελιέστε» λέει ο Καλλιάνος

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, απευθυνόμενος στους πολίτες, έγραψε να «μην ξεγελιέστε από το γεγονός ότι μετά τις ισχυρές πρωινές βροχές στην Αττική, πλέον υπάρχουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια».

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του έγραψε:

«Μην ξεγελιέστε από το γεγονός ότι μετά τις ισχυρές πρωινές βροχές στην Αττική, πλέον υπάρχουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Από το απόγευμα σήμερα, μέχρι και αργά το βράδυ, θα σημειωθεί νέος κύκλος βροχοπτώσεων στην Αττική με κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες. Δείχνουμε την απαραίτητη προσοχή στις μετακινήσεις μας σε περίπτωση εκδήλωσης τοπικά ισχυρών ισχυρών φαινομένων. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους».