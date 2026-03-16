Μίνα Αρναούτη: «Αιωρείται ότι είμαστε ψεύτρες, θα πρέπει να απαντηθεί η αλήθεια»

Αναβολή για τις 23 Ιουνίου πήρε η προγραμματισμένη για σήμερα εκδίκαση της μήνυσης που είχαν καταθέσει η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου κατά άνδρα που ισχυρίστηκε ότι ο Παντελής Παντελίδης τη μοιραία βραδιά ήταν συνοδηγός στο τζιπ.

«Κάποιοι άνθρωποι κατέθεσαν ψέματα. Αιωρείται ότι είμαστε ψεύτρες. Θα πρέπει κάποια στιγμή, μετά από δέκα χρόνια, να απαντηθεί η αλήθεια και να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε τη ζωή μας» είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Αισθάνομαι ότι η ζωή μου καθυστερεί, υπάρχει ψήγμα ότι δεν λέω την αλήθεια. Ο κόσμος δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι ο Παντελής Παντελίδης οδηγούσε. Δύο άνθρωποι έκαναν ψευδή κατάθεση, είπαν πράγματα που δεν έγιναν ποτέ και πλέον πρέπει να τελειώσει η ιστορία και να αποδοθούν ευθύνες» πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

«Για εμένα ιδανικό θα ήταν να καταλάβουν όλοι τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία, πόσο άδικο ήταν για εμάς να κατηγορούμαστε για κάτι που δεν φταίγαμε, ότι "γιατί τον άφησες να οδηγήσει". Δεν κατηγορούν τα δέκα άτομα που ήταν πίσω που μας άφησαν κι εμάς να μπούμε σε αυτό το αμάξι, αλλά δύο κοπέλες.»