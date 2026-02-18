Παντελής Παντελίδης: Το λαϊκό παιδί που έκανε το αδύνατο δυνατό - 10 χρόνια από τον θάνατό του

Ο Παντελής Παντελίδης άγγιξε το μεγάλο του όνειρο με ορμή περνώντας σαν εν μία νυκτί από μια χαραμάδα μέσα στο σύστημα, με τον κόσμο να τον αποθεώνει και τη μέχρι τότε showbiz μοιρασμένη να τον κρίνει ή να τον αποδέχεται με περιέργεια και μια ερώτηση στα στόματα όλων: «ποιος είναι αυτός;».

Πίσω στο 2012 δεν ήταν και ό,τι πιο συνηθισμένο ένας καλλιτέχνης να αναδεικνύεται από το Youtube και να αποκτά τέτοια δημοσιότητα κλείνοντας συμβόλαιο για το σχήμα «Καρράς - Πάολα - Παντελίδης».

Οι «Αλκοολικές οι νύχτες» του γίνονται διπλά πλατινένιες σε μια εποχή που δεν ευνοεί τις πωλήσεις και ο ίδιος γίνεται περιζήτητος. Οι εκπομπές τον θέλουν καλεσμένο τους, ενώ η απλή του εικόνα, του τραγουδιστή που παίζει κιθάρα καθισμένος στο κρεβάτι του χρησιμοποιείται ακόμα και σε τρέιλερ εκπομπών αφού ο Παντελίδης «πουλάει».

Κι εκείνος αρχίζει να μας συστήνεται...

Το λαϊκό παιδί που έφτασε μόνο του στην κορυφή

Μεγάλωσε στη Νέα Ιωνία και ασχολήθηκε στην εφηβεία του με το ποδόσφαιρο, το οποίο εγκατέλειψε λόγο της μυοκαρδιοπάθειας που είχε. Αφού έδωσε Πανελλήνιες, μπήκε στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), και υπηρέτησε επί 10 χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό.

Το τραγούδι ήταν η μεγάλη του αγάπη από όταν πρωτοέπιασε στα χέρια του την κιθάρα που του αγόρασε ο πατέρας του. Από τα 14-15 του χρόνια αρχίζει να δημιουργεί τα πρώτα του τραγούδια. Κάποια από αυτά ανεβαίνουν στο Youtube από φίλους του με δική του προτροπή για να μπορεί να τα ακούει ώστε να μην τα ξεχάσει και αυτά γίνονται viral.

Το παιδί από τις λαϊκές γειτονιές που έγραφε για την καψούρα και έφτασε στην κορυφή με τα τραγούδια του να γίνονται το ένα μετά το άλλο επιτυχίες.

Έμπνευσή του ήταν προσωπικά βιώματα και ιστορίες κοντινών του προσώπων. Τα κομμάτια «Δεν ταιριάζετε σου λέω», «Συνοδεύομαι», «Πάμε στοίχημα θα ξαναρθείς», «Παραμυθιάζομαι», και «Λιώμα σε γκρεμό», τραγουδήθηκαν πολύ, ενώ έδωσε δημιουργίες του και σε άλλους καλλιτέχνες. Δικά του τραγούδια του ερμήνευσαν ο Γιάννης Πλούταρχος («Ναρκοπέδιο η ζωή μου»), η Ειρήνη Παπαδοπούλου («Ο καινούριος έρωτάς σου»), η Πάολα («Τώρα Σέρνεσαι»), η Ελένη Χατζίδου («Χειρότερα» και η Αμαρυλλίς («Διαταγές»). Με τον Βασίλη Καρρά ερμήνευσε σε ντουέτο το τραγούδι του «Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε».

Ο κόσμος στα νυχτερινά μαγαζιά έπαιζε λουλουδοπόλεμο και μαξιλαροπόλεμο για χάρη του, με την εικόνα να λειτουργεί σε δύο επίπεδα την εποχή των μνημονίων και τον ίδιο από τη μία να θαυμάζεται και από την άλλη να επικρίνεται.

«Έφυγε πικραμένος»

«Έφυγε πικραμένος» έλεγαν πολλοί που τον γνώρισαν καθώς λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του είχε ξεσπάσει σάλος με τον στίχο του «Θυμίζεις σκάρτη γκόμενα που τριγυρνά στα Κατεχόμενα». Ο ίδιος είχε τότε αποσύρει το τραγούδι κάνοντας λόγω για κάποιους που «πρόλαβαν να τον καταδικάσουν».

Γράφοντας στίχους όπως πάντα με γνώμονα την αλήθεια της ψυχής μου έγραψα ένα τραγούδι για μία κοπέλα που ενώ ήταν με Ελληνόπουλο, το απαρνήθηκε προτιμώντας να ζήσει τη μεγάλη ζωή με έναν πλούσιο Τούρκο στη μεριά των Κατεχόμενων. Έτσι ανέφερα μέσα στο τραγούδι τους στίχους “εκεί τι κάνεις;” και “πατρίδα πουλάς” χαρακτηρίζοντάς τη “σκάρτη”.

Είναι μία ερωτική ιστορία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα που μου έχουν εξιστορηθεί κατά καιρούς και με πείραξαν. Όσο για το αν γνωρίζω τη σοβαρότητα της λέξης κατεχόμενα και το αν συμπονώ και σέβομαι τους Ελληνοκύπριους δε χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο από το ό,τι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το έχω περάσει ως στρατιωτικός σε πολεμικά πλοία υπερασπιζόμενος τη σημαία της Ελλάδας και της Κύπρου πάντα έτοιμος να δώσω και τη ζωή μου αν χρειαστεί στη δύσκολη στιγμή και γι' αυτό και έχω παρασημοφορηθεί απ’ την πατρίδα.

Απ’ όσους πρόλαβαν να με καταδικάσουν ζητώ συγνώμη που τους στεναχώρησα, αλλά δυστυχώς το ερμήνευσαν λάθος. Παρ’όλα αυτά λόγω της παρεξήγησης αυτής και της διάστασης που πήρε το θέμα αποφάσισα ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στους Κύπριους φίλους μου να αποσύρω αυτό το τραγούδι γιατί όλο αυτό με πίκρανε.

Σας ευχαριστώ όλους. Παντελής Παντελίδης», έγραφε.

Η στιγμή που όλοι πάγωσαν

Το πρωί της 18ης Φεβρουαρίου η είδηση του θανάτου του σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης σοκάρει τους πάντες.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη. Ο Παντελής Παντελίδης οδηγήθηκε στον θάνατο σε ηλικία 32 ετών και στο απόγειο της καριέρας του. Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως ήταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν να κάνει λόγο για 2,72 mg αλκοόλ στο αίμα του.

Οι δύο γυναίκες που επιβάτιδες του αυτοκινήτου Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη τραυματίστηκαν σοβαρά οδηγήθηκαν σε μακρόχρονη δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του.

Δυο μέρες μετά τον θάνατό του και ενώ τα ερωτήματα ήταν ακόμη πολλά, η σορός του Παντελή Παντελίδη τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών τον αποχαιρέτησαν στη γειτονιά του με λουλούδια στα χέρια, ενώ στο κοιμητήριο της Μεταμόρφωσης πάνω από 6000 κόσμος τον συνοδεύει μαζί με την ορχήστρα του στην τελευταία του κατοικία.