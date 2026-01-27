Το μήνυμα Αγγελούδη για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ: «Ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες του '99»

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους Έλληνες φίλαθλοι που ταξίδευαν για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας τους.

Με δήλωσή του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας πως «στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999».

Όπως σημείωσε, η σκέψη όλων βρίσκεται στους ανθρώπους που χάθηκαν τόσο άδικα, ενώ παράλληλα ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Το δυστύχημα έχει συγκλονίσει την πόλη και την οικογένεια του ΠΑΟΚ, επαναφέροντας μνήμες από παλαιότερες τραγωδίες που σημάδεψαν τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.