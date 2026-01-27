Θανατηφόρο δυστύχημα στη Ρουμανία: Νεκροί Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ σε τροχαίο

Τραγωδία έλαβε χώρα στη Ρουμανία καθώς φέρεται Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ να σκοτώθηκαν σε τροχαίο, καθώς ταξίδευαν προς Γαλλία.
Ακόμη δεν είναι σαφής ο αριθμός των νεκρών που σημειώθηκαν. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πέντε νεκρούς ενώ αρκετά ΜΜΕ αναφέρουν έξι ή επτά θανάτους. Επιπλέον, τρεις τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σε σοβαρή κατάσταση.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.
Στο πολύνεκρο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι βαν και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.
Προσοχή - Σκληρές Εικόνες:
