Θανατηφόρο δυστύχημα στη Ρουμανία: Νεκροί Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ σε τροχαίο

Πληροφορίες για έξι νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ σε τροχαίο καθ’ οδόν για Γαλλία.

Τροχαίο στη Ρουμανία | Associated Press
Τραγωδία έλαβε χώρα στη Ρουμανία καθώς φέρεται Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ να σκοτώθηκαν σε τροχαίο, καθώς ταξίδευαν προς Γαλλία.

Ακόμη δεν είναι σαφής ο αριθμός των νεκρών που σημειώθηκαν. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πέντε νεκρούς ενώ αρκετά ΜΜΕ αναφέρουν έξι ή επτά θανάτους. Επιπλέον, τρεις τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σε σοβαρή κατάσταση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Στο πολύνεκρο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι βαν και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

