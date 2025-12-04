Μενού

Κακοκαιρία στην Αττική
Κακοκαιρία στην Αττική | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Μήνυμα του 112 στην Αττική για την κακοκαιρία πριν από λίγο προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα στην Περιφέρεια μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής (05/12).

Καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να δείξουν προσοχή στους υπόγειους χώρους.

112
Μήνυμα πολιτικής προστασίας

 

 

