Μήνυμα του 112 στην Αττική για την κακοκαιρία πριν από λίγο προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα στην Περιφέρεια μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής (05/12).
Καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να δείξουν προσοχή στους υπόγειους χώρους.
