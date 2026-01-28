Το μήνυμα του μικρού Γιάννη για τους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ: «Χάσαμε άδικα τα αδέρφια μας»

Βαθιά συγκίνηση προκάλεσε το μήνυμα του μικρού Γιάννη Παπαστεφανάκη, ο οποίος θέλησε να αποχαιρετήσει τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Με ένα βίντεο στο Instagram, ο νεαρός φίλαθλος μίλησε με λόγια καρδιάς για την απώλεια που βύθισε στο πένθος ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ο Γιάννης τόνισε πως «το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί, για την τραγωδία στη Ρουμανία. Χάσαμε άδικα τα αδέρφια μας στον δρόμο», υπενθυμίζοντας ότι «κανείς δεν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για να μην γυρίσει σπίτι του».
Με ωριμότητα που ξεπερνά την ηλικία του, υπογράμμισε πως «ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο νίκες και κύπελα. Είναι πρόσωπα, είναι ψυχές, είναι άνθρωποι που αγαπάνε, ταξιδεύουν και αγκαλιάζονται για την ίδια ασπρόμαυρη τρέλα».
Στο μήνυμά του απευθύνθηκε και στις οικογένειες των θυμάτων, λέγοντας πως «είμαστε δίπλα σας και κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά θα είναι εκεί και τα παιδιά μας». Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε «αιωνία τους η μνήμη», τιμώντας με σεβασμό όσους χάθηκαν τόσο άδικα.
