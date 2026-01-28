Εξελίξεις στην υπόθεση της τραγωδίας με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, καθώς κατόπιν ιατροδικαστικών εξετάσεων, ταυτοποιήθηκαν και οι 7 σοροί των νεκρών.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει ο ΣΚΑΙ για την υγεία των 3 τραυματιών του τροχαίου, μεταφέροντας τα λεγόμενα της Ελληνίδας πρέσβη στο Βουκουρέστι, οι παραπάνω είναι σε σταθερή κατάσταση, ενώ αύριο Πέμπτη (29/1) ενδέχεται να είναι όλοι σε αρκετά καλή κατάσταση για να μεταφερθούν στην Ελλάδα.

Σε ετοιμότητα C-130 για να παραλάβει τους τραυματίες του ΠΑΟΚ

Στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας έχει τεθεί σε ετοιμότητα ένα αεροσκάφος τύπου C-130, προκειμένου να πετάξει στη Ρουμανία και να παραλάβει τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το αεροσκάφος θα παραμείνει σε ετοιμότητα σε περίπτωση που υπάρξει αίτημα στις Αρχές να παραλάβει τα τρία θύματα.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι δύο από τους τραυματίες είναι σε πιο ελαφριά κατάσταση, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας, αλλά εκτός κινδύνου.

«Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό συνεχή παρακολούθηση και λαμβάνουν εξειδικευμένη θεραπεία» ανέφερε ο Ρουμάνος υπουργός Υγείας.

«Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση» αποκάλυψε τραυματίας του ΠΑΟΚ

«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση»: Αυτό αποκάλυψε ένας από τους διασωθέντες του φονικού τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στην ΕΡΤ Έλληνα γιατρός που συνομίλησε με τραυματία, αυτός του αποκάλυψε ότι μετά την πρώτη προσπέραση που έκανε το βαν των οπαδών, μπλόκαρε το τιμόνι του και δεν μπόρεσε να στρίψει.

Ο κ. Δημήτρης Κούκουλας εργάζεται στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν αρχικά οι τραυματίες, αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή του καθώς είναι γαστρεντερολόγος. ΄Όταν έμαθε τι συνέβη, πήγε στο νοσοκομείο που διακομίστηκαν στην Τιμισοάρα για να βοηθήσει όπου μπορεί, όπως είπε.

Ερωτώμενος για το εάν κατάφερε να μιλήσει με κάποιον από τους τραυματίες, σημείωσε πως μίλησε με τους δύο που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο ένας, που έχει τα πιο ελαφριά τραύματα, του είπε ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο σύστημα του Lane Assist και κόλλησε το τιμόνι.

«Μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του lane assistance, έγινε μία προσπέραση και μπλόκαρε το τιμόνι και του έφυγε το αυτοκίνητο» είπε, ειδικότερα ο γιατρός.

Προσέθεσε πως ο ασθενής είχε πλήρη διαύγεια και το επαναλαμβάνει συνεχώς.