Μήνυση Ηλιάνας Παπαγεωργίου σε Έλενα Χριστοπούλου: Γιατί της ζητά 1 εκατομμύριο ευρώ

Νέο κεφάλαιο στη δικαστική διαμάχη Παπαγεωργίου - Χριστοπούλου με μήνυση της πρώτης.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Έλενα Χριστοπούλου
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Έλενα Χριστοπούλου | NDP
Δεν έχει τέλος η διαμάχη ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την πρώην μάνατζέρ της Έλενα Χριστοπούλου. Μία γνωριμία περίπου 15 χρόνων και μια πολύχρονη συνεργασία με αγάπη και εμπιστοσύνη, όπως περιέγραφαν που ξεκίνησε να αλλάζει από το καλοκαίρι του '23, έχει φτάσει πια σε δημόσιες συγκρούσεις με συνεντεύξεις «χειμάρρους» και στις δικαστικές αίθουσες. 

Το νέο κεφάλαιο αυτής της διαμάχης περιλαμβάνει μία μήνυση από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην Έλενα Χριστοπούλου όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Super Κατερίνα». «Η μήνυση κατατέθηκε παραμονή της 28ης Οκτωβρίου και περιλαμβάνει μία πλημμεληματική πράξη και 3 κακουργηματικές. Η μήνυση προκύπτει από τα στοιχεία του γραφολογικού ελέγχου και του πορίσματος που κατέθεσε ο γραφολόγος στους δικηγόρους της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Ενώ έχει ολοκληρωθεί και ο οικονομοτεχνικός έλεγχος», αναφέρει το ρεπορτάζ.

Mε την αγωγή της στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζητά το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη, αναλύοντας τα αδικήματα για τα οποία κατηγορεί τη μάνατζερ. Από την πλευρά της Έλενας Χριστοπούλου αναμένεται να υπάρξει «απάντηση» με αγωγή.

 

 

