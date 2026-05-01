Μισός τόνος ινδικής κάνναβης σε φορτηγό στην Ηγουμενίτσα: Bίντεο από την αστυνομική επιχείρηση

Τεράστια ποσότητα ινδικής κάνναβης, που προσεγγίζει τον μισό τόνο, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας το βράδυ της Πέμπτης (30/4), στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της ελληνικής δίωξης ναρκωτικών.

Βίντεο από την επιχείρηση έφερε στο φως η ΕΡΤ, όπου φαίνεται η τεράστια ποσότητα ναρκωτικών. Kαταγράφεται ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών να ερευνά το εσωτερικό της νταλίκας, η οποία μόλις είχε αποβιβαστεί από πλοίο προερχόμενο από την Ιταλία.

Το φορτηγό έφερε βουλγαρικές πινακίδες και, σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα, μετέφερε νόμιμο φορτίο: ρολά κουζίνας και χαρτοπετσέτες. Ωστόσο, ανάμεσα στις παλέτες και τις κούτες με το εμπόρευμα, οι διακινητές είχαν επιμελώς κρύψει δεκάδες συσκευασίες με τη ναρκωτική ουσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βουλγαρικές αρχές είχαν διαβιβάσει την πληροφορία για ύποπτο φορτηγό στις ελληνικές αρχές εδώ και έναν μήνα.

Ο οδηγός, βουλγαρικής καταγωγής, συνελήφθη από τις αρχές.