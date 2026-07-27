Missing Alert στη Θεσσαλονίκη: Αγωνία για δύο ανήλικα αγόρια που εξαφανίστηκαν από τους Ταγαράδες

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά την εξαφάνιση δύο ανήλικων αγοριών από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ταγαράδων.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τα ίχνη των δύο παιδιών έχουν χαθεί από τις 26 Ιουλίου. Ο οργανισμός έκρινε αναγκαία τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς εκφράζονται έντονοι φόβοι πως ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε άμεσο κίνδυνο.
Οι Αρχές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνουν επείγουσα έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό, να συνδράμει στον έγκαιρο εντοπισμό τους.
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