To μισθολογικό χάσμα αντρών - γυναικών ανοίγει την «ψαλίδα» και στις συντάξεις τους

Η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτυπώνεται και μέσω του χάσματος στις συντάξεις, που έρχεται ως συνέπεια του χάσματος που υπάρχει στους μισθούς.

Αισθητά χαμηλότερες κατά 23,8% είναι οι συντάξεις των γυναικών σε σχέση με των αντρών στην Ελλάδα, ως συνέπεια του χάσματος που υπάρχει στους μισθούς τους κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου.

Πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε, για πρώτη φορά, στοιχεία για το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στη χώρα μας, το οποίο ανήλθε στο 13,4% το 2022 και το 2024, ενώ για το 2023 ήταν 13,6%.

