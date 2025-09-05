Μητσοτάκης: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει το σχολείο – Οι μαθητές μας θα επωφεληθούν»

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη στη Θεσσαλονίκη μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης, της OpenAI και του Ιδρύματος Ωνάση, με στόχο την πιλοτική εισαγωγή εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «AI in Schools: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση», που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, συνομιλώντας με τον CEO της OpenAI, Sam Altman.

Το πρόγραμμα αφορά την πιλοτική εφαρμογή εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης σε 20 δημόσια γυμνάσια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πειραματικά, πρότυπα και τα Δημόσια Ωνάσεια σχολεία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, η υλοποίηση θα γίνει σταδιακά και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός της σχολικής χρονιάς που ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ