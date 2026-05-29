Τίθενται σε εφαρμογή από αύριο Σάββατο, 30 Μαΐου οι νέες ρυθμίσεις για την εισιτηριοδιαφυγή και την αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεγκτές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Τα πρόστιμα σε όσους μπαίνουν στα ΜΜΜ χωρίς να πληρώνουν κόμιστρο θα είναι τσουχτερά, ενώ την ίδια στιγμή οι έλεχγοι έχουν ενταθεί.

Το πρόστιμο που θα πληρώνουν οι παραβάτες

Μέχρι σήμερα, το πρόστιμο υπολογιζόταν ως πολλαπλάσιο της αξίας του εισιτηρίου και ανερχόταν περίπου στα 72 ευρώ. Πλέον για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθιερώνεται σταθερό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ.

Πότε μειώνονται τα πρόστιμα

Το ποσό μπορεί να μειωθεί κατά 50% σε περίπτωση που ο επιβάτης προχωρήσει στην αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών.

Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, το οποίο υπερψηφίστηκε στη Βουλή τη Δευτέρα 23/3, και εντάσσονται στον νόμο 5290/2026. Σύμφωνα με αυτόν, τα νέα πρόστιμα τίθενται σε ισχύ δύο μήνες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.