Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Η «ακτινογραφία» της νέας τροπολογίας για τις συναθροίσεις και οι ποινές

Κατατέθηκε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, (20/10), στη Βουλή η τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η οποία εισάγει μία φρονηματικού παρονομαστή απαγόρευση στο δημοκρατικό δικαίωμα στη συνάθροιση και τη διαδήλωση.

Η τροπολογία κατατέθηκε εμβόλιμα στο νομοσχέδιο για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και θα τεθεί υπό συζήτηση και ψήφιση αύριο, Τρίτη, όταν θα μιλήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η τροπολογία προβλέπει εν γένει πως η ευθύνη για την προστασία του Μνημείου παραμένει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ ο καθαρισμός και η συντήρησή του περνά στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Οι ποινές για τις συγκεντρώσεις

Σύμφωνα με την τροπολογία, στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, για τη φερόμενη «διαφύλαξη της ακεραιότητας» και «κατά προορισμό της χρήσης του Μνημείου», θα απαγορεύονται όταν ισχύσει ο νέος νόμος τα εξής:

Η χρήση, κατάληψη επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό, πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και ανάδειξης της σημασίας του.

επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό, πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και ανάδειξης της σημασίας του. Οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου.

του χώρου. Οποιαδήποτε πραγματοποίηση οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περίπτωσης 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και αυθόρμητης και έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

Όσοι παραβιάζουν τις απαγορεύσεις, θα τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

«Ο στόχος δεν είναι διχαστικός. Ο στόχος είναι ο σεβασμός. Η κατοχύρωση του σεβασμού σε ένα ιερό μνημείο και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι αλά καρτ», δήλωσε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Το «τρικ» με τους μεσάζοντες του ΥΠΑΜ

Η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει ένα τρικ, δηλαδή θα δίνεται η άδεια στο Υπουργείο Άμυνας να προσλαμβάνει ιδιωτική εταιρεία για την καθαριότητα. Παράλληλα, αυτός ο χώρος θα φυλάσσεται από την αστυνομία.

Αυτός είναι απαράβατος όρος, ο χώρος θα φυλάσσεται. Σε πρώτη φάση σιγά – σιγά θα απομακρυνθούν τα αντικείμενα. Δεν θα σβηστούν τα ονόματα, αλλά δεν θα επιτρέπεται να ξαναγραφτούν».

Η τροπολογία προβλέπει δύο είδη ποινών: χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση έως δύο έτη, ανάλογα με το αδίκημα.

Όπως επεσήμανε η Χριστίνα Κοραή, τρεις υπουργοί θα σηκώσουν το βάρος της ρύθμισης: «Δένδιας, Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, είναι αυτοί που θα σηκώσουν το βάρος».