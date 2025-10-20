Πάνος Ρούτσι για Άγνωστο Στρατιώτη: «Αν σβήσουν τα ονόματα, θα έχουμε θύματα»

Ο πρώην απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, σχολίασε σήμερα στο OPEN τη συμμετοχή του στη χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας συγγενών των Τεμπών στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αναφέροντας πως έγινε κόντρα στη νέα ρύθμιση για το δημοκρατικό δικαίωμα στις διαδηλώσεις.

«Αυτή η κίνηση που κάναμε εμείς οι συγγενείς και ο κόσμος, ήταν μία πράξη αντίστασης, καθώς αρνούμαστε την απόφαση της κυβέρνησης. Θα είμαστε εκεί έξω, απέναντί τους, θα συνεχίσουμε για να είναι τα ονόματα εκεί.

Δεν ξέρω τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση με αυτή την κίνηση, γιατί μέχρι να τα σβήσουν, εμείς θα είμαστε εκεί να τα ξαναγράφουμε, και δεν θα φύγουμε από εκεί μέχρι να έρθει η δικαιοσύνη για τα παιδιά μας. Με αυτό που κάνουν προκαλούν τους συγγενείς και τους απλούς πολίτες».

Ρούτσι για Άγνωστο Στρατιώτη: «Τα ονόματα θα μείνουν μέχρι τη δικαίωση»

Σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει για την επιδίωξη των αιτημάτων τους η νέα τροπολογία, ο κ. Ρούτσι ανέφερε: «Είναι απλώς μία κίνηση που δείχνει ότι αυτό που έκανα εγώ 23 ημέρες, τους έχει ταράξει λίγο τα νερά.

Απλά κάνουν κάθε μέρα κωλοτούμπες, δεν ξέρουν τι κάνουν. Εμείς ζητάμε να βρουν το αυτονόητο, πώς πέθανε το παιδί μου και όλα τα παιδιά που ήταν εκεί. Να μάθω την αλήθεια που έκρυψαν από την αρχή με το "έτσι θέλω».

Αυτό που προβληματίζει είναι η στιγμή της απόφασης. Αν πάτε μία βόλτα στο Σύνταγμα και ρωτήσετε έναν πολίτη, θα σας πουν όλοι ότι δεν στέκει αυτή τη απόφαση.

Τα ονόματα θα παραμείνουν εκεί μέχρι τη δικαίωση».

Για το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν οι διαμαρτυρόμενοι συγγενείς και πολίτες νομικές κυρώσεις από τη νέα τροπολογία, ο Πάνος Ρούτσι ξεκαθάρισε:

«Θα είμαι εκεί και εγώ και ο λαός. Ας σβηστούν τα ονόματα από βροχή, από αυτούς, θα είμαστε εκεί και θα τα γράψουμε. Και ας με πιάσουν να με βάλουν μέσα, δεν φοβάμαι κανέναν. 'Ετσι όπως το πάνε θα έχουμε θύματα, θα έχουμε πόλεμο. Πρέπει μέχρι τελευταία στιγμή να το ξανασκεφτούν, γιατί δεν κάνουμε πίσω.».