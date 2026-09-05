Μοιάζει με ταινία: Άρπαξαν 40.000 ευρώ από σπίτι στις Σπέτσες και το έσκασαν με θαλάσσιο ταξί

Κινηματογραφική ληστεία έλαβε χώρα στις Σπέτσες όπου οι δράστες εισέβαλαν σε σπίτι και άρπαξαν 40.000 ευρώ, πριν το σκάσουν με θαλάσσιο ταξί.

Όλα συνέβησαν σήμερα, Σάββατο (05/09), το απόγευμα όταν τρεις γυναίκες μπήκαν μέσα στο σπίτι και έφυγαν με χρηματική λεία μεγάλης αξίας, αλλά και ένα ρολόι, όπως μεταφέρει το korinthostv.gr.

Μετά τη ληστεία, οι γυναίκες διέφυγαν από το σημείο χρησιμοποιώντας θαλάσσιο ταξί προς την περιοχή της Κόστας.

Από εκεί, επιβιβάστηκαν σε ταξί και κινήθηκαν προς το Λυγουριό, όπου τους περίμενε άλλο όχημα. Εντός αυτού, υπήρχαν και τρεις άνδρες.

Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών, του Αστυνομικού Τμήματος Ερμιονίδας και του Αστυνομικού Τμήματος Επιδαύρου, οι έξι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Κρατούνται στο Ναύπλιο και αύριο, Κυριακή (06/09) αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.